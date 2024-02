FOTO | Tanto wrestling al SuperBowl | tra pubblicità e presenze sugli spalti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella notte italiana, gli Stati Uniti si sono fermati per assistere ad uno degli eventi più importanti dello sport a livello globale, il, giunto alla 54esima edizione. Un evento sportivo prima di tutto, ma anche mondano con tante celebrità pronte a presenziare all’evento e l’half time show, lo spettacolo dell’intervallo, che a livello mondiale è probabilmente più atteso della partita in sè. Sul campo la vittoria è andata per il secondo anno consecutivo ai Kansas City Chiefs, che si sono imposti all’overtime sui San Francisco 49ers. Ad ammirare le gesta di Mahomes, Kelce e soci non erano presenti solo Taylor Swift e tantissime star della musica e del cinema, ma anche diverse Superstar WWE e AEW.dell’Allegiant Stadium di Las Vegas era presente Rey Mysterio a fare il tifo per i 49ers, mentre vecchi amici ...