Cos’è l’ambliopia | perché nasce e come si scopre nei bambini l’occhio pigro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per qualcuno si parla di occhio. Ma attenzione. Dietro al termine ambliopia si cela infatti una condizione che va scoperta ed esplorata per tempo. Si tratta infatti di una condizione duratura di debolezza visiva per cui un occhio non è in grado di vedere bene e con il tempo ciò può diventare irreversibile. Per questo bisogna arrivare presto. Che è quanto si propone un originale progetto, chiamato “Sight for Kids”. Quanto pesa, comunemente notaocchio, è dunque la riduzione della capacità visiva di un occhio che, dopo i primi anni di vita, se non curata si aggrava. Nei paesi industrializzati interessa dal 2% al 5% della popolazione pediatrica, quindi mediamente un bambino su 30. “È una condizione patologica della visione in cui un “ostacolo” nella primissima ...