Benevento | 30enne accoltellato nell’androne di un palazzo | un 20enne arrestato per tentato omicidio

Non è ancora chiuso il calciomercato in uscita dell'Ascoli nella sessione invernale. Il club bianconero ha ricevuto una richiesta dal Cracovia per Nicola Falasco, in scadenza di contratto il 30 Giugno ...Feb 12, 2024 #Benevento, #Crotone, #Crotone Benevento, #Crotone Benevento diretta tv, #Crotone Benevento dove vederla, #Crotone Benevento orario, #Crotone Benevento probabili formazioni, #Crotone ...C’è anche un grande talento beneventano tra i protagonisti del mega show ‘Capodanno lunare’, andato in onda sulla CCTV, tv di stato cinese, in occasione dell’avvio dell’anno del Drago. A portare il c ...