Concorso docenti | mezzo milione di candidati per soli 45mila posti Pacifico ANIEF | “riformare reclutamento | sì a doppio canale”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 10 febbraio 2024) Oltredi candidature per45.000da insegnante previsti per i concorsi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che ha visto un'impennata di interesse in tutte le fasce di età e cicli scolastici. Con una competizione accesa, in particolare nelle regioni di Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia, la realtà è che soltanto una piccola frazione deirealizzerà il sogno di diventare docente di ruolo. L'articolo .