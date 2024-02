Russell Crowe | i 6 migliori film da vedere | da Il gladiatore a The Nice Guys

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ida non perdere di, da The Kelly Gang fino a Ile Nessuna verità con Leonardo DiCaprio. Sì, certo, Massimo Decimo Meridio de Il. E sì, pure il matematico John Nash in A Beautiful Mind. Due ruoli cult, quelli che a memoria ci tornano alla mente quando pensiamo a. Australiano, nato letteralmente sul set. I genitori, infatti, gestivano il catering per le produzioni cinematografiche, mentre il nonno era un regista. Strada già tracciata, dunque. Eppure, sono state le scelte a rendereuno degli attori più influenti di inizio Anni Duemila. Richiestissimo, amatissimo, premiatissimo. Gli esordi in diversi prodotti australiani, tra serie e soap opera. Citiamo però Skinheads del ...