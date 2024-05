(Di martedì 21 maggio 2024) Piove da ieri sera e torna l’, con Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità(elevata) peridrogeologico a partire dalla. Scatta dil’emergenza, insomma. Dopo la (breve) tregua del weekend. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi in città. A tale proposito è stata convocata un’Unità di crisi locale (Ucl) per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio. Sono previste su Milano forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ...

allerta rossa per il Meteo in Lombardia, a Bollate scuole chiuse domani, martedì 21 maggio . AGGIORNAMENTO: Anche a Novate Milanese domani scuole chiuse Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale di Bollate e diffuso attraverso i ...

Sale l’ Allerta meteo a Milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì. ...

Lo scorso anno la Romagna, ora Lombardia e Veneto: no, non è un caso. I nubifragi che stanno colpendo sempre più spesso il nostro Paese sono anomalie meteo che si fanno sempre più frequenti, a causa del riscaldamento globale. Temperature ...

Meteo, allerta rossa da mezzanotte. Il rischio esondazione è di nuovo alto - meteo, allerta rossa da mezzanotte. Il rischio esondazione è di nuovo alto - Piove da ieri sera e torna l’allerta meteo, con Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa ...

Roma, la rosa non è (più) forte. Caccia agli esterni di qualità e al bomber: così sarà il mercato - Roma, la rosa non è (più) forte. Caccia agli esterni di qualità e al bomber: così sarà il mercato - Daniele De Rossi non ci ha ripensato, ha solo definito quello che fino a poco tempo fa non poteva ammettere: la rosa della Roma è «carente», va ristrutturata. Tanti calciatori ...