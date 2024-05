La morte di Raisi L’Iran | elicottero caduto per un guasto tecnico La pista del gps sabotato

New York, 20 maggio 2024 – I membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno osserva to un minuto di silenzio in memoria del presidente iraniano, Ebrahim Raisi , del ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, e di tutti i passeggeri ...

C'è chi festeggia, a Teheran e non solo, per la Morte del presidente Raisi. "Non saranno in molti a versare lacrime per la Morte del macellaio di Teheran, Ebrahim Raisi", scrivono sui social. Mentre le diplomazie del mondo esprimono cordoglio per ...