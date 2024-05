La politica del mattone nel mirino Fuoriluogo - via al controfestival

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) L’amministrazione comunale si appresta a dare il via alla Settimana del Paesaggio. Ma secondo il coordinamento dei comitati cittadini si tratta di una pianificazione con troppo cemento e piccoli spazi verdi soffocati fra i palazzi. Per questo organizza il “contro festival“: si chiamerà. "– spiegano gli attivisti – è una serie di eventi in contemporanea alla cosiddetta “Monza paesaggio week“, poiché crediamo non basti parlare di paesaggio per dimostrare di averne cura e salvarlo. Servono atteggiamenti e comportamenti coerenti". La rassegna comincia venerdì alle 20.30 alla Casa del volontariato con una proiezione sull’urbanistica a Monza. Si prosegue sabato alle 15, con il flashmob a cura del Comitato San Fruttuoso, al Tiro a segno di via Ticino. Alle 17, al centro civico di Sant’Albino si apre la mostra fotografica sul ...