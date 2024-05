Negli Usa le Elezioni Europee interessano zero

(Di martedì 21 maggio 2024) «L’Unione europea è uno dei più ambiziosi esperimenti politici al mondo». Ne è convinto il New York Times che, a tre settimane dalleUe in programma dal 6 al 9 giugno, si interroga sul significato di questo appuntamento elettorale e soprattutto cerca di fornire un vero e proprio vademecum sul voto a milioni di cittadini americani che, nella migliore delle ipotesi, hanno un’idea molto vaga di cosa si tratti. C'è poi la CNN che parla di «crescita senza precedenti» degli esponenti e delle formazioni più radicali, con una certa apprensione legata all’ipotesi che questo indebolirà l’alleato europeo. «Il blocco dei 27 potrebbe diventare più vulnerabile nei confronti di stati avversari che mirano a danneggiare» l’UE, spiega il canale tv, con un indiretto riferimento alla Russia e alla Cina. Questo quanto propongono i media generalisti ma la realtà girando tra la ...

