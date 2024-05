Terremoto Campi Flegrei - 150 scosse in 5 ore | cosa è successo? La più forte di 4 - mai così da 40 anni | la crisi bradisismica e il sollevamento del suolo

scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei : è la più forte da 40 anni. Poi lo sciame sismico. Napoli torna ad avere paura, la gente si ammassa in strada, qualcuno lascia le case e si adagia fuori sulle brande, oppure decide di andare a ...

Dalla prima scossa delle 19.51 di ieri, 20 maggio, lo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei a Napoli ha fatto registrare 150 terremoti fino alle 00.31 di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma la magnitudo 4.4 ...

La scossa più forte degli ultimi 40 anni - La scossa più forte degli ultimi 40 anni - Terremoto campi flegrei. Dalle 19:51 di ieri lo sciame sismico avvenuto nell'area dei campi flegrei ha fatto registrare, fino alle ore 00:31 di oggi, circa 150 terremoti, il più forte ...

Terremoto ai Campi Flegrei, 150 scosse: una di 4.4. La più forte da 40 anni - Terremoto ai campi flegrei, 150 scosse: una di 4.4. La più forte da 40 anni - Notte di paura ai campi flegrei, registrate ben 150 scosse tra Pozzuoli e Bagnoli, la più forte addirittura di 4.4 di magnitudo. Non si registravano numeri simili da almeno 40 anni. Sono almeno 35 le ...