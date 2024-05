Il Giro d' Italia secondo Indro Montanelli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 21 maggio 2024) Partecipò ald’nel 1947 e nel 1948, inviato del “Corriere della Sera”. Il suo compito era quello del pezzo di colore, fra personaggi e storie, incontri e commenti. Ci entrò con curiosità: “Il mondo dei corridori di bicicletta è misterioso come quello dei cavalli”. Ne uscì con entusiasmo: “Ild’ha uno strano potere, quello di trasformare in domenica ogni giorno della settimana”. Anzi, con consapevolezza e già nostalgia: “Chi non ha conosciuto tutto questo, chi non ha conosciuto ilè come chi non ha conosciuto suo nonno, De Amicis e la piccola vedetta lombarda. Nessuno è più orfano di lui”.aveva 47 anni quando esordì alla corsa organizzata dalla “Gazzetta dello Sport”. Si capisce che si divertì da matti. Prima osservando: ...