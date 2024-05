Un isolotto di plastica incagliato fra i canneti tutto da smaltire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) SARNICO (Bergamo) Undi rifiutitra idi fronte al lungolago di Sarnico. Bottiglie di, taniche e contenitori vuoti che galleggiano sul lago nel Basso Sebino. Uno spettacolo che ha suscitato la reazione di molti residenti che hanno immediatamente segnalato la situazione alle autorità competenti. "Ci stiamo lavorando - spiega il presidente dell’Autorità di bacino lacuale, Alessio Rinaldi - ma per poter intervenire con il recupero e il corretto smaltimento dei rifiuti tra idobbiamo prima ottenere l’autorizzazione ambientale dalla Provincia di Brescia per potervi accedere con il Truxor, il mezzo anfibio che i dipendenti della società Manutenzione e promozione laghi utilizzano per interventi di questo genere. Una volta che avremo il via libera per entrare ...