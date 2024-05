Lo striscione dei tifosi sotto casa di De Roon | La tua coppa l’hai già conquistata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Bergamo. Non c’è alcun dubbio che sia Marten deil grande assente della finale di Europa League di Dublino, a causa dell’infortunio muscolare rimediato nella finale diItalia contro la Juventus di Roma il 15 maggio. “Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventato l’incubo più grande” aveva scritto sui social esprimendo il dolore e l’amarezza per la lesione tra il primo e secondo grado al bicipite femorale che non gli consentirà di essere in campo. Gasperini gli ha già trovato un nuovo ruolo: “Starà a bordocampo con me e mi aiuterà ad urlare”, ha affermato dopo la vittoria sul campo del Lecce che ha consegnato la Champions ai nerazzurri. Anche ihanno voluto dedicare un pensiero al numero 15 atalantino, appendendo unoproprio di fronte a ...