Telefonata choc di un bambino di 10 anni | Aiuto - papà ha accoltellato mamma

(Di martedì 21 maggio 2024) Undi soli dieciha chiamato la polizia chiedendodopo che il padre ha ucciso la madre con una coltellata Unamacabra, arrivata la scorsa domenica mattina alla sede della polizia di Anversa, in Belgio. Nella cornetta del telefono risuona la voce di un: “ha pugnalato” dice, facendo rabbrividire gli interlocutori, prima di aggiungere: “L’ha colpita alla testa con un coltello e poi sida solo“. Superato lo stupore i poliziotti si preoccupano delle sue condizioni e gli chiedono di indicare la via di casa: “Te Boelaarlei a Borgerhout” risponde prontamente il piccolo, lucido nel fornire tutte le indicazioni necessarie. Le volanti si recano di corsa sul luogo indicato e al momento dell’arrivo la ...

