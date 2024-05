(Di martedì 21 maggio 2024) Non silasulla“Maurizio Galimberti.1974”, inaugurata a Brescia l’8 marzo al Museo di Santa Giulia nell’ambito del Brescia Photo Festival. Nelle scorse settimane erano arrivati due reclami per la mancata indicazionepaternità delle foto scattate nei minuti dopo l’esplosionebomba di, usate nella composizione. A reclamare che fosse attribuita la corretta paternità erano stati Carla Cinelli, figlia di Silvano Cinelli (supportata dall’associazione “ilbiancoenero”), e Pietro Barbieri, medico. A suscitare indignazione, non solo la mancata menzione, ma anche l’attribuzione delle ...

Forte dei Marmi è una delle mete balneari toscane di maggior richiamo per i vip nostrani e non: complice il bel mare, il buon cibo, la movida notturna e i marchi di lusso, il comune lucchese è un po’ la Saint-Tropez italiana e Peter Chelsom vi ...

La mostra fotografica su piazza della Loggia. La polemica non si placa - La mostra fotografica su piazza della Loggia. La polemica non si placa - Non si placa la polemica sulla mostra fotografica “Maurizio Galimberti. Piazza Loggia 1974”, inaugurata a Brescia l’8 marzo al Museo di Santa Giulia nell’ambito del Brescia Photo Festival. Nelle scors ...

Memorial padre Sebastiano, festa alla ’San’ - Memorial padre Sebastiano, festa alla ’San’ - Il programma, infatti, oltre ai tornei disputati, nel pomeriggio di sabato e domenica dai ‘Piccoli Amici’ (classe 2015 e 2016) vedrà gli organizzatori allestire anche, nei locali del ricreatorio, una ...

La mostra “1000 Miglia by Mailander”: un viaggio nella corsa più bella al mondo nelle foto di Rodolfo Mailander - La mostra “1000 Miglia by Mailander”: un viaggio nella corsa più bella al mondo nelle foto di Rodolfo Mailander - Un'esperienza imperdibile per gli appassionati di auto d'epoca e per chiunque voglia immergersi nel fascino senza tempo delle corse automobilistiche italiane attraverso gli scatti del grande fotografo ...