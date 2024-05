Ecco le istruzioni in pillole Parcheggi e treni speciali

(Di martedì 21 maggio 2024)una miniguida essenziale per vivere il concerto più atteso dell’anno. Apertura porte alle 12, opening act della serata alle 19.05 con i Pretty Reckless e ingresso degli Ac/Dc sul palcoscenico previsto alle 20.45. Sappiamo che evento nell’evento, per concerti di questa portata, è l’attesa stessa. Perciò, per rendere più piacevole il conto delle ore che precedono l’inizio della performance dei propri idoli, nel contesto delle ex Officine Reggiane, in piazzale Europa, vicino al sottopassaggio che collega il centro città con il tragitto che porta all’Arena, costeggiando la stazione FS di Reggio, sarà allestito il Villaggio Le Reggiane, un’area attrezzata con una selezione di food truck, sostenuta da Streeat Food Truck Festival, con musica a cura di Virgin Radio, servizi igienici e un truck speciale degli Ac/Dc che vende merchandising ufficiale esclusivo, non ...

(Adnkronos) – Arrivano le istruzioni per accedere alla Pensione anticipata Opzione Donna , a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Lo comunica l'Inps, che ha pubblicato una circolare. Possono accedere alla Pensione in ...

730 precompilato 2024: ecco quali bonus per le famiglie si possono richiedere - 730 precompilato 2024: ecco quali bonus per le famiglie si possono richiedere - Al momento della dichiarazione dei redditi si possono ottenere detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli o i parenti a carico: ecco quali sono SOMMARIO Quali bonus ci sono per le famiglie ...

Al centro i giovani e il merito: ecco i premiati con le “borse” della Banca di Pescia e Cascina - Al centro i giovani e il merito: ecco i premiati con le “borse” della Banca di Pescia e Cascina - Banca di Pescia e Cascina ha offerto un concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura e di supporto alle eccellenze del territorio. Ha consegnato trentanove borse di stu ...

Come ottenere un Samsung Galaxy Watch6 in omaggio acquistando un Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra - Come ottenere un Samsung Galaxy Watch6 in omaggio acquistando un Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra - Una serie di smartphone della linea Samsung Galaxy S24 permette ora di ottenere completamente in omaggio un Samsung Galaxy Watch6.