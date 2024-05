Gatti manca il guizzo Vlahovic non punge Montero | alti e bassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) SZCZESNY 5,5. Quasi miracolo sul tiro di Freuler, poi dalla mischia spunta il pallone di Calafiori. Incolpevole sul primo gol, per il resto non impeccabile.5,5. Soffre come tutti i suoi compagni. Non c’è il: ha un’occasione per accorciare di testa. BREMER 5,5. Meno efficacia e meno solidità del solito. Resta un punto fermo. DANILO 5. Marca Castro a uomo ma se lo perde sul gol del raddoppio.la precisione. Troppo morbido su Calafiori. CAMBIASO 5. Sporca il match con un fallo da cartellino su Aebischer. MIRETTI 5. Giallo di frustrazione dopo un brutto intervento su Posch che condiziona tutta la sua partita. LOCATELLI 6. Copre e chiude bene in fase difensiva. Fa il suo. RABIOT 5,5. Trovae Chiesa per la prima volta dopo 35 minuti. ILING-JUNIOR 5,5. Non esce bene dai duelli sulla ...