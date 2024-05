Minaccia l’ex incinta di otto mesi Arrestato mentre tenta di entrare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Ha rischiato di finire in tragedia l’aggressione a una donnadi. Ma grazie al coraggio della vittima, che ha chiamato il 112, e al rapido intervento dei carabinieri questa volta l’uomo violento, fra l’altro recidivo per maltrattamenti su una precedente compagna, è statoin flagranza di reato e chiuso nel carcere di Pavia. L’intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. I militari della stazione di Rosate e del radiomobile della compagnia di Abbiategrasso hanno ricevuto una chiamata d’emergenza: una donna terrorizzata ha chiesto aiuto perchécompagno stavando di introdursi in casa per portarle via la figlioletta eva di uccidere lei e il bambino che portava in grembo. Arrivati sul posto, a ...