Il viceministro Sisto agli avvocati | Facciamo squadra per il tribunale

(Di martedì 21 maggio 2024) Occhi puntati, di nuovo, sul tema dela Empoli. L’intervento, decisamente autorevole, è quello delalla Giustizia, Francesco Paolo, ieri in città nell’ambito della campagna elettorale del candidato sindaco per il centrodestra Simone Campinoti. "Competenza e responsabilità sono i nostri capisaldi in politica – ha detto il senatoredurante un incontro con la stampa e con i rappresentanti politici, delle imprese e deglisvoltosi ieri matina a Palazzo Pretorio – e muovermi sui territori è mio preciso dovere". Quindi un inciso sul valore dei tribunali sul territorio: “non portano ricchezza, ma portano giustizia“. Ed Empoli? "Empoli – ha spiegato il– potrebbe avere la legittimazione per essere un nuovo ...

