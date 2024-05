Aesys chiude per un giorno e apre alle famiglie dei dipendenti | Ci fermiamo per fare comunità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Seriate. In un periodo in cui le commesse, per fortuna, non solo non mancano ma affollano il reparto produzione imporre un fermomacchine non è rinuncia da poco: su due piedi impossibile quantificarla e tradurla in termini economici, ma basta immaginare quanto possa impattare per qualsiasi azienda il mancato lavoro di una giornata. Per, leader nel settore della comunicazione e delle tecnologie di visualizzazione a LED e TFT, quella di sabato 25 maggio sarà invece una scelta ben precisa, per lasciare spazio al primo “Family Day” della storia aziendale: un evento speciale dedicato ai collaboratori eloroche interesserà sia la sede operativa di Seriate che quella legale di Brusaporto, coinvolgendo oltre 420 persone tra cui 85 bambini. “Non è la prima volta che apriamo le porte dell’azienda, tra ...