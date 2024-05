Accoglienza luxury Spicca il ’Martini’

(Di martedì 21 maggio 2024) L’eccellenza nell’passa anche dalle scuole. Ed ecco che il Martini di Montecatini Terme è diventato il primo istitito del ’Lusso Gentile’ d’Italia. Si è infatti da poco conclusa l’iniziativa che ha portato tra i banchi di scuola tanti professionisti di alcune tra le migliori realtà della Penisola. Un progetto accolto subito favorevolmente dal dirigente Riccardo Monti, supportato dai docenti Antonio Antonino e Federica Mostardi. Il percorso, avviato nel 2021, ha protato alla consegna della prima targa di "Scuola del Lusso Gentile", un riconoscimento che verrà conferito a quegli istituti che si dimostreranno particolarmente sensibili nel cercare, celebrare e calendarizzare interventi didattici e relazionali per inserire nei programmi materie innovative al passo con le attuali dinamiche nel mondo dell’ospitalità e per creare momenti di orientamento di valore ...

