(Di martedì 21 maggio 2024)11saranno destinati aiper ildei. La conferma arriva dalla Regione Lazio, che spiega il. La Regione Lazio ha annunciato un importantedi finanziamenti destinati ai, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo e garantire maggiore sicurezza. Un’iniezione di risorse che supera gli 11di euro e che segna un punto di svolta per i piccoli borghi e le aree meno sviluppate della regione.dei borghi, 11stanziati (Foto Canva) notizie.comL’assessore Luisa Regimenti ha messo in evidenza come il sostegno ai sindaci e airappresenti una priorità assoluta per la giunta Rocca. Il bilancio regionale 2024-2026 ...

L'as senza di sportelli nei paesini e l'abbandono delle zone periferiche è un grosso problema per risparmiatori, professionisti e imprese. Ecco alcune strategie per tutelare le piccole realtà

Un utile netto di 28 miliioni di euro, dividendi per 17 milioni che, tradotti, significano circa 4,3 milioni di euro per i 48 Comuni soci di Intesa , tra cui quelli senesi. Sono i numeri del bilancio 2023 approvato dall’assemblea dei soci di ...

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha annunciato la disponibilità di un finanziamento di 60 milioni di euro per sostenere le attività socioeducative destinate ai minori nei Comuni italiani nel corso del 2024. Le iniziative sono da ...

Regioni: oltre 11 milioni a comuni per il rilancio dei territori, pronto il piano - Regioni: oltre 11 milioni a comuni per il rilancio dei territori, pronto il piano - Oltre 11 milioni saranno destinati ai comuni per il rilancio dei territori. La conferma arriva dalla Regione Lazio, che spiega il piano. La Regione Lazio ha annunciato un importante piano di ...

La classifica delle multe. A Prato una media di 28 euro a testa. Ma l’evasione è alta - La classifica delle multe. A Prato una media di 28 euro a testa. Ma l’evasione è alta - Studio di Facile.it: incasso di 5,5 milioni nel 2023, ma sono state elevate sanzioni per oltre 11 milioni. Uno su due non paga subito. In provincia al secondo posto c’è Carmignano, poi Montemurlo.

Multe stradali, Carrara e Massa i più virtuosi - Multe stradali, Carrara e Massa i più virtuosi - La nostra provincia la più virtuosa in termini di multe. Carrara con un milione e mezzo di euro è il Comune capoluogo di provincia della Toscana che, nel 2023, ha incassato i minori proventi da multe ...