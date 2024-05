È di nuovo allerta rossa Cesano già sott’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) C’è una macchia gialla, poi all’interno tre macchie di tre diversi livelli di arancione fino ad arrivare al rosso ed infine, proprio al centro, una macchia più piccola di colore viola. Quella macchia corrisponde esattamente al territorio dinella mappa dei fenomeni atmosferici registrati ieri pomeriggio poco prima delle 14: l’effetto di quella macchia viola è una pioggia di quelle mai viste prima. "Sono caduti 90 millimetri d’acqua in meno di un’ora, una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo a una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente spiazzati", racconta il sindaco Gianpiero Bocca, che ieri pomeriggio si è mosso sul territorio con protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale per individuare le situazioni più critiche. Ci sono alcuni alberi caduti, di cui uno in pieno centro, in via Garibaldi, molti ...