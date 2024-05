Il Festival della luce al via La scienza illumina il Lario

(Di martedì 21 maggio 2024) È in corso a Como, fino al prossimo giovedì 30 maggio, l’undicesima edizione delLake Como “e tempo:, filosofia e arte“, come sempre organizzata da Fondazione Alessandro Volta con il presidente Luca Levrini (nella foto), articolata in una serie di appuntamenti dove la, con il suo ruolo centrale nella fisica moderna, viene raccontata nella sua capacità di essere una realtà affascinante, ai confini dell’intuizione umana, che sfugge e interroga sulla sua stessa natura e su quella dell’universo. Filo conduttore di questa XI edizione delè lo spazio-tempo, l’universo in cui siamo immersi e sul quale generazioni di scienziati hanno prodotto grandi teorie e modelli interpretativi, a partire dallagreca ...

