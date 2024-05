Orrore in crociera Stuprata a 19 anni durante la gita Un minorenne tra i quattro aggressori

(Di martedì 21 maggio 2024) Violentata inal largo di Marsiglialascolastica. Dauomini di nazionalità francese uno dei quali. Una 19enne italiana imbarcatasi a Civitavecchia su una delle meraviglie della flotta italiana s’imbatte nell’assoluto proprio mentre sta vivendo giorni pazzeschi coi compagni di classe, giorni di gioia e divertimento a bordo e negli sbarchi. Dopo la sosta a Marsiglia, la 19enne conosce un ragazzo francese e accetta di seguirlo in cabina (forse convinta da una scusa). La vittima designata ci mette poco a capire di essere in trappola. Quando entrano altri tre giovani, uno dei quali minore, la violenza di gruppo si consuma senza via di scampo. La denuncia al comandante della nave ha il pregio dell’immediatezza. Tra lacrime e dolore, la ...

