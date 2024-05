L' Atalanta in finale di Europa League è l' antidoto alla Superlega

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2024) «L'esempio dell'può dare speranza al calcio, che è bello proprio per la meritocrazia». Se fosse in corsa per le elezioni, Gian Piero Gasperini avrebbe già il suo programma politico. E guadagnerebbe larghe fette di consenso, c'è da giurarci: perché la suanon è solo una squadra diventata mina vagante tra le grandi, ma qualcosa di più – grande nel senso più specifico del termine. L'aver portato il club bergamasco indi(che si gioca il 22 maggio a Dublino) – la primaeuropea in assoluto nella storia dell'– è il coronamento di un percorso straordinario, cominciato nel 2016. Nessuno, all'epoca, avrebbe immaginato cosa sarebbe stato di questa, capace in questi otto anni di conquistare tre ...