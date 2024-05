Controlli in San Donato Tre chili di ketamina in casa | arrestato

Anziano abbandonato in casa dal figlio vicino al cadavere della moglie - una vicina : “Mai visti uscire” La vicina di casa che ha chiamato i carabinieri e permesso di ritrovare il cadavere Anna Maria Squarza e il marito Giorgio Monticelli, ricoverato in gravissime condizioni, ha raccontato di non aver mai visto i due uscire da casa in quattro ...

Come sta l’anziano abbandonato in casa dal figlio vicino al cadavere della moglie Si trova ora in ospedale e lotta tra la vita e la morte l'anziano trovato in casa dai carabinieri in gravissime condizioni di fianco al cadavere della moglie: sarebbe stato il figlio 60enne a lasciare i genitori sul letto senza acqua né ...