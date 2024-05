Chiambretti - Marcon - Il Volo o Sex and the city? La tv del 21 maggio

(Di martedì 21 maggio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 21su RaiUno alle 21.25 andrà in ondala seconda e ultima puntata della fiction “i – L’uomo che ha connesso il mondo”, con Stefano Accorsi e Ludovica Martino. Siai sia Isabella sono sempre più sotto pressione da parte del regime fascista e degli agenti dell’Ovra.i tenta di spiegarsi direttamente con Mussolini, anche per ottenere rassicurazioni rispetto al futuro di Enrico Fermi, suo protetto, che da poco gli ha rivelato dei dettagli sconcertanti sui suoi esperimenti sulla radioattività. Nel frattempo, Isabella trova la casa svaligiata e il suo passaporto rubato. E dopo alcune eccessive schermaglie durante le sessioni dell’intervista coni, lui interrompe il lavoro liquidandola. Ora non è più la giornalista spavalda vista all’inizio, ma ...

