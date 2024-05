Da Seattle al Bloom verso la storia Le leggendarie notti dei Nirvana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Due iniziative con cui fare memoria dei due leggendari concerti che itennero in Brianza oltre 30 anni fa, nei giorni in cui cade il 37esimo compleanno del. E poi una serata dedicata interamente ai ritmi in levare, tra ladi Bob Marley e le good vibe del reggae tutte da ballare. E ancora, il blues dal vivo e la disco anni ‘70-‘80. Sono gli eventi che accompagneranno l’ultimo scampolo di stagione indoor del centro multiculturale di Mezzago. Giovedì dalle 19.30 si ricorderanno le serate in cui Kurt Cobain e compagni calcarono il palco di via Curiel, prima nel 1989, ancora semi sconosciuti, poi nel novembre del 1991, quando era già uscito quel “Nevermind“ che ha cambiato ladel rock: per farlo ilpresenterà il libro “Acon i ...