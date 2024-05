Via Mazzini Il cantiere avanza verso il mare Chiuso altro isolato

(Di martedì 21 maggio 2024) L’intervento di riqualificazione di viaprocede nei tempi previsti. Domani ilsi sposterà ulteriormente, con l’apertura di un nuovo ‘fronte’ di lavori che ingloberà nelle recinzioni altri due isolati. La voce era nell’aria da qualche giorno, e ieri mattina puntualmente sono comparsi i cartelli che annunciano il nuovo passo in avanti dei lavori. Nello specifico, il ‘confine’ delsi sposterà da via Veneto a via Battisti, con inevitabili modifiche alla viabilità. Ma andiamo con ordine. Nel primo tratto interessato dai lavori, e cioè l’ultimomonti, tra via Puccini e piazza Dante, la strada è stata riaperta ormai da alcune settimane. I lavori non sono finiti – restano da disegnare i parcheggi e bisogna ancora lavorare ...

Sipario sul Cantiere ’pop’. Festival firmato Vacatello con spettacoli di un’ora - Sipario sul cantiere ’pop’. Festival firmato Vacatello con spettacoli di un’ora - Ma, in perfetta armonia con Sonia mazzini, Presidente della Fondazione cantiere, con cui forma una diarchia tutta femminile, come raramente si trovano in un festival internazionale, Vacatello ha ...

Apre il cantiere per il restauro a Palazzo Biraghi - Apre il cantiere per il restauro a Palazzo Biraghi - Al via lunedì 20 maggio il cantiere per le opere di restauro conservativo del portale e dell'area d'ingresso di Palazzo Biraghi, dimora storica risalente al XV secolo sita in via mazzini a Solaro. Pal ...