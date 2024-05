Fermatelo - mi sta picchiando Lite sotto il ponte tra senza tetto Lei lo accusa di averla violentata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Violenza sessuale, lesioni, maltrrattamenti e percosse nei confronti della compagna. Queste le pesanti accuse che pendono sulla testa di un uomo che, al momento in attesa di accertamenti, è stato denunciato. E’ lui il protagonista di unagenerata, al punto da far scattare l’allarme e l’intervento delle Volanti della Questura. È accaduto domenica sera ed ecco i fatti nella ricostruzione degli investigatori, ancora al lavoro per definire tutti i contorni della vicenda che coinvolge una coppiafissa dimora, alla ricerca di un riparo di fortuna dove passare la notte. Individuano unin una zona residenziale della città e decidono di fermarsi lìin attesa dell’alba. ma qualcosa va storto e tra i due scatta la discussione, presto sfociata in. Sono alcuni passanti a sentire ...