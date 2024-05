Carovana prevenzione Controlli in azienda e nelle zone del sisma | | Un aiuto importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladellatorna in città, e fa tappa l’8 giugno ad Arquata e il 9 giugno ad Ascoli. Si tratta di una edizione straordinaria, perché la prima data si svolgeràcolpite daldel 2016, mentre la seconda sarà in sede Fainplast, riservata alle lavoratrici delle aziende coinvolte. "Laè fondamentale ovunque, ma i luoghi del terremoto sono i luoghi del cuore per noi – commenta Roberta Faraotti, responsabile relazioni esterne e welfare di Fainplast –, facciamo tanti progetti per esserci, e con questo possiamo facilitare isulladel tumore al seno senza costringere la popolazione a spostarsi, o a non spendere, ma solo a prendersi del tempo per la propria salute. Come...