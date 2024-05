(Di martedì 21 maggio 2024) Unpubblicato dall'Truth di Donaldmostra ipotetici titoli che parlano di un "" se il tycoon vincesse le elezioni presidenziali americane del 2024, linguaggio che ha attirato feroci critiche dalla campagna di Joe Biden. "Cosa succederà dopo la vittoria di Donald? Qual è il futuro dell'America?", chiede una voce fuori campo nella clip di 30 secondi che mostra una serie di titoli fittizi che parlano della prosperità Usa: "Boom dell'economia!", "La frontiera è chiusa", ma anche "Creazione di un". Nella clip non viene fatto alcun riferimento diretto ai nazisti, ma la parola è comunemente usata in riferimento al Terzodella Germania nazista guidato da Adolf Hitler. Altri ...

Robert De Niro torna all’attacco di Donald Trump , che secondo l’attore è paragonabile a personaggi come Benito Mussolini e Adolf Hitler . Ospite del programma The View con Whoopi Goldberg, l’attore ha detto di non capire «perché la gente non lo ...

L’aereo privato dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump , un Boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della Florida . Lo ha reso noto l’Amministrazione federale dell’aviazione ...

«Donald Trump ha perso due dibattiti con me nel 2020. Da allora non si è fatto più vedere per un dibattito, ma ora si comporta come se volesse dibattere di nuovo con me. Bene, fammi felice, amico». Poco amichevole ma efficace l’invito pubblico di ...

Su account social Trump video che menziona il 'reich unificato' - Su account social trump video che menziona il 'reich unificato' - Un video pubblicato dall'account Truth di Donald trump mostra ipotetici titoli che parlano di un "reich unificato" se il tycoon vincesse le elezioni presidenziali americane del 2024, linguaggio che ha ...

Il giovane Trump, biopic non autorizzato. I sudari di Cronenberg - Il giovane trump, biopic non autorizzato. I sudari di Cronenberg - Il film "The Apprentice" di Ali Abbasi racconta la scalata senza scrupoli di un giovane imprenditore immobiliare, ispirato alla figura di trump. Mentre "The Shrouds" di Cronenberg affronta il tema del ...

The Apprentice, la video recensione | Cannes 77 | Cinema - BadTaste.it - The Apprentice, la video recensione | Cannes 77 | Cinema - BadTaste.it - Francesco Alò ci parla di The Apprentice, il film di Ali Abbasi con Sebastian Stan e Jeremy Strong, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes. The Apprentice: la trama The Apprentice è ...