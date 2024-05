Vietare il velo islamico non lede alcun diritto | la sentenza della Cedu

(Di martedì 21 maggio 2024) La Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso una rilevante(caso 50681/20) sulla legittimità del divieto presente nella legge belga di indossare ilall'interno delle scuole. Alla Corte europea veniva chiesto se una siffatta disposizione normativa che vieta alle studentesse di indossare ilfosse una discriminazione fondata sulla religione, non ammessa dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, nel rilevare che il fatto di indossare segni o indumenti per manifestare la propria religione rientra nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ha però affermato che un siffatto divieto non costituisce una discriminazione, ove riguardi indifferentemente qualsiasi manifestazione di tali convinzioni e tratti in maniera identica tutti i soggetti ...

"La polizia iraniana adotterà misure severe per affrontare le donne che non osservano l'hijab obbligatorio nei luoghi pubblici in una nuova operazione che inizierà oggi". Lo ha annuncia to il capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian. ...

Lezione a scuola : come indossare il velo islamico . La deputata Sara Kelany , responsabile dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia è allibita aprendo il Giornale oggi in edicola e apprendendo l’ennesima follia: l’ennesimo caso di integrazione ...

Tanto rumore e sproloqui per nulla. L’altrettanto tanto “temuta” lezione -laboratorio sull’uso del velo islamico , lo hijab, che si sarebbe dovuta tenere domani pomeriggio all’istituto Bachelet, non si farà. È stata cancellata perché non si è stata ...

