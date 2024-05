Personale precario nelle scuole | Finalmente i concorsi - provateci

(Di martedì 21 maggio 2024) L’allarme di Pippo Frisone era stato netto: nella scuola il precariato è in crescita. Il sindacalista Cgil Scuola aveva messo in guardia: "Nel Legnanese sono oltre 250 i precari, a maggioranza donne". Oggi il funzionario di categoria torna sul tema ed esorta i docenti precari: "Nella scuola, dopo lunghe attese, assistiamo a una pioggia die graduatorie concentrati tutti nel mese di maggio. Una pioggia benefica che dovrebbe portare stabilità, ridurre il precariato e dare nuove speranze a tanti giovani che per la prima volta si avvicinano al mondo della scuola. Sonoe graduatorie tanto attese anche nel Legnanese e sono migliaia gli inclusigraduatorie provinciali e d’istituto". Frisone ci restituisce il quadro. "Fino alla fine di maggio c’è l’apertura per l’aggiornamento e nuove inclusioni delle graduatorie ...

