Terremoto ai Campi Flegrei - 150 scosse fino a stanotte | Lo sciame sismico continuerà Scuole chiuse e panico in città

(Di martedì 21 maggio 2024) Dalla prima scossa delle 19.51 di ieri, 20 maggio, loin corso neia Napoli ha fatto registrare 150 terremotialle 00.31 di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma la magnitudo 4.4 all’interno della Solfatara della scossa più forte, mentre il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura degli istituti scolastici nella Municipalità IX e X, che comprendono i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura.anche a Qualiano, area nord di Napoli. Resta in piedi l’ipotesi dell’estensione della chiusura in tutta l’area. Intanto sono 35 le abitazioni sgomberate a Pozzuoli. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo tra gli sfollati, mentre è in ...

campi flegrei: scosse avvertite a Napoli, la seconda di magnitudo 4.4

