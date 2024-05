Ero del Pd e il partito non ha proferito parola | caso Toti - lo sfogo in tv che imbarazza i dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Mario Oliverio, ex governatore della Calabria del Pd, si sfoga a Quarta Repubblica. Non usa giri di parole e parlando delricorda la sua esperienza e come è stato trattato dal Nazareno che spesso cede alle sirene forcaiole. Il 7 maggio 2018 risulta indagato per abuso di ufficio in un'inchiesta della procura di Catanzaro. Il 28 dicembre 2018 il GUP proscioglie Oliverio stabilendo il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Non finisce qui.Il 17 dicembre 2018 riceve un altro avviso di garanzia per abuso d'ufficio nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Cosenza e il gip dispone per lui l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore dove risiede mentre la DDA di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il 20 marzo 2019 la Cassazione chiede l'annullamento dell'obbligo di dimora, scagionandolo da tutte le ...