Allagati e appiedati - la rabbia | Zero ristori per aut - moto e bici Trattati come cittadini di serie B

(Di martedì 21 maggio 2024) E’ passato un anno dall’alluvione che nel maggio 2023 ha colpito il cuore della Romagna e la città di Pesaro. Un anno in cui le imprese e iche hanno subito danni, si sono dovuti destreggiare con una montagna di burocrazia per poter solo accedere a quelli che sono iprevisti per le loro perdite, senza essere riusciti ancora a vedere un euro per i risarcimenti e senza nemmeno vedere riconosciuti i rimborsi per tanti beni di valore,ad esempio le auto. "La nostra è statauna alluvione diB – dicono Giorgia Antonini e Matteo De Rosa, che si fanno portavoce del condominio di via Panicali 11, nel quartiere di Loreto -. Purtroppo l’ordinanza emessa dalla Protezione Civile in merito aiper l’alluvione dello scorso maggio prevede rimborsi per arredi, ...