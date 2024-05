La magia della ceramica nell’ex chiesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) L’arteè storica nel territorio di Lodi e continua ad essere viva e tramandata attraverso i lavori di grandi artiste che si potranno ammirare, da sabato 25 maggio al 9 giugno, presso l’exdell’Angelo, via Tito Fanfulla 22. Si tratta dell’esposizione intitolata "Lae la sua", mostra temporanea di opere di Caterina Benzoni e Loredana De Lorenzi, artiste lodigiane apprezzate in Italia e all’estero, che hanno avuto due percorsi di ricerca diversi basati su lavori costanti, studio di materiali ed amore per la tradizione. Benzoni nei suoi lavori riprende i motivi ornamentalivecchia Lodi del ‘700, facendone interpretazioni nuove ed inedite; è stata premiata all’EXPO di Milano nel 2015 nell’ambito dell’esposizione “Il cielo d’Italia“, riservato ...