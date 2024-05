Andrea Vitali - ispirazioni per gli studenti Ha condotto un laboratorio di scrittura creativa

(Di martedì 21 maggio 2024) Il celebre autore si è confrontato con glisulle proprie inclinazioni e le aspirazioni che lo hanno spinto, dopo aver frequentato il liceo a Lecco, alla laurea in Medicinafino al ritorno all’amore di sempre, naturalmente la. Per 25 anni infattiha svolto con soddisfazione il ruolo di medico per il suo amatissimo paese Bellano, in provincia di Lecco, ma poi quando nel 1990 arriva il breve romanzo "Il procuratore", da lì, una pagina dopo l’altra, la strada prosegue dritta fino al grande successo di pubblico nel 2003 col premio “Grinzane Cavour” conquistato col romanzo “Una finestra vista lago” in cui tra guai, misteri, gravidanze inattese, malintesi, furti: accade un po’ di tutto Sono proprio Bellano e i suoi abitanti: ad animare i romanzi di, i cui personaggi ...

“Zelo e il suo fiume, l’Adda: ricordi, sogni e riflessioni”. Questo è il tema scelto a Zelo per la seconda edizione del concorso di Scrittura creativa, realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo del paese, il Comune e il Parco Adda ...

A Luvinate la mostra degli studenti “I fiumi, le strade della storia” - A Luvinate la mostra degli studenti “I fiumi, le strade della storia” - Le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria hanno eseguito delle ricerche per una mostra interattiva, aperta dal 20 al 26 marzo ...

Gli studenti dello Jucci mettono in scena lo spettacolo teatrale “Dopo il buio” - Gli studenti dello Jucci mettono in scena lo spettacolo teatrale “Dopo il buio” - RIETI - Domani, martedì 21 maggio, alle 17.30, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, gli studenti del Laboratorio di scrittura e Drammatizzazione del ...

“Teen Voices – De Filippo On Air”, gli studenti di Brugherio in radio - “Teen Voices – De Filippo On Air”, gli studenti di Brugherio in radio - Dopo il successo dello scorso anno, la Scuola Secondaria "E. De Filippo" ha lanciato un nuovo ed entusiasmante progetto educativo per gli studenti delle classi terze, in collaborazione con Freedom Str ...