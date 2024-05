Verbali annullabili? C’è la svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Una novità che può essere utile a tanti conducenti empolesi arriva dalla recente sentenza della Cassazione a favore di un automobilista di Treviso multato per eccesso di velocità. La sentenza ha sollevato un importante principio: le multe rilevate dagli autovelox non sono valide se l’apparecchio non è stato omologato. Questo potrebbe innescare una serie di ricorsi in tutta Italia, sottolinea Altroconsumo. Ma il fatto che l’autovelox non sia omologato non garantisce automaticamente l’annullamento della multa. Prima di presentare ricorso, bisogna verificare se l’autovelox è stato solo approvato o effettivamente omologato, dato che sono due concetti diversi. L’omologazione attesta che l’apparecchio rispetta tutti i requisiti tecnici, mentre l’approvazione riguarda solo il prototipo. L’informazione sull’omologazione dovrebbe essere indicata sul verbale di contestazione, altrimenti è ...