Ac Dc - 150 tir in arrivo | Ragazz - al concerto usate poco i telefonini E godetevi il momento

(Di martedì 21 maggio 2024) Leggendari, oltre l’hard rock. Semplicemente la band di rock’n’roll più venduta al mondo. Gli Ac/Dc sono pronti a travolgere la Rcf Arena nell’unica data italiana del tour europeo, sabato prossimo (25 maggio), davanti a 100mila spettatori paganti, provenienti da Reggio, dall’Italia e dal resto d’Europa. I camion sono già arrivati – e ne arriveranno altri nelle prossime ore – per allestire il mega-palco. Nell’evento live più importante e atteso dell’anno a Reggio e non solo, organizzato da Barley Arts, i fan potranno gridare a squarciagola alcune delle hit che hanno fatto la storia del rock mondiale e di una band da 200 milioni di album venduti, tra cui ‘Thunderstruck’, ‘Highway to Hell’, ‘Shoot to thrill’, ‘Back in Black’, ‘T.N.T.’ e ‘You shook Me all Night Long’, e apprezzare finalmente dal vivo la voce – e il baschetto – di Brian Johnson, terzo carismatico frontman, fino alla ...