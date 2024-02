I roghi in Cile non si fermano | salgono a 112 i morti nella regione di Valparaíso 1600 persone rimaste senza casa

3.37 Sono saliti a 51 in Cile i morti per gli incendi che stanno colpendo il centro del Paese e in particolare la regione di Valparaiso. Lo hanno ... (servizitelevideo.rai)

Sale a 112 il numero dei morti causati degli incendi boschivi in Cile, dove da giorni è in corso una vasta emergenza nella regione di Valparaíso. Il presidente Gabriel Boric ha dichiarato lo stato d’e ...Roma, 5 feb. (askanews) – È salito ad almeno 112 il numero dei morti per gli incendi in Cile, nella regione centrale di Valparaìso. Il bilancio è stato confermato dal ministero degli Interni del Paese ...Cile, salgono a 64 i morti per gli incendi 04 febbraio 2024 Sono saliti a 64 i morti in Cile per i massicci incendi boschivi che continuano a bruciare nel centro del Paese. Lo riferiscono le autorità ...