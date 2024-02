Arma dei Carabinieri e Autostrade per l’Italia | sottoscritto protocollo d’intesa per promuovere la cultura della legalità | trasparenza e sicurezza nei cantieri

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 –pere l’dei, hannouncon l’obiettivo di sostenere ela diffusione, anche al fine di prevenire e riconoscere il manifestarsi di taluni fenomeni criminosi. La collaborazione mira alla realizzazione di eventi formativi dedicati, conferenze, convegni e seminari in materia di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio (come furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, etc.), di sensibilizzazione su fenomeni criminali come le estorsioni, l’usura e la corruzione, nonché relativamente ...

