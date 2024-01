Espulsione Simeone | il social della moglie invaso dai tifosi dell’Inter | “Vai a lavare i piatti”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Supercoppa Italiana:, polemiche post-partita e attacchi sui. L’Inter trionfa, ma il clima si infiamma online. L‘Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana in una partita alquanto ‘tesa’ contro il Napoli, ma la vittoria è stata oscurata da polemiche e insulti suimedia. La situazione è sfuggita di mano quando ladi Giovanni, Giulia Coppini, ha attaccato Lautaro Martinez per le sue dichiarazioni post-partita. La partita si è conclusa con la vittoriaper 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez al 91?. Ma uno degli episodi che ha sollevato polemiche è stato l’di Giovanni, evento che ha suscitato la rabbia deiazzurri e dell’allenatore ...

Mazzarri lascia il campo subito dopo il vantaggio dell'Inter, furibondo. Il Napoli finisce in 10 per l'espulsione a metà ripresa del Cholito Simeone, che cambia il senso della sfida. Non più ...Quello che più gli fa rabbia è che Simeone verrà squalificato. «La lega fa solo disastri, e allora ci portiamo indietro in campionato le espulsioni di questo trofeo». Parla aggiunge ancora. «È un ...La rabbia, la sconfitta, la "protesta" negli spogliatoi durante la premiazione e infine il silenzio. La Supercoppa Italiana non riesce a regalare gioie a Walter Mazzarri, seconda sconfitta in finale d ...