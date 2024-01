Da noi a ruota libera | ospiti puntata 21 gennaio 2024 | Leonardo Pieraccioni | Chiara Francini | Jasmine Trinca e Dario D’Ambrosi

(Di domenica 21 gennaio 2024) Oggi, domenica 21, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la sedicesimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella sedicesima, Francesca Fialdini ospita, protagonisti di “Pare parecchio Parigi”, l’ultimo film diretto e interpretato dall’attore e regista toscano, ora nelle sale, che vede nel cast anche Nino Frassica e Giulia Bevilacqua. In studio anche, protagonista de La Storia, la serie, in onda su Raiuno, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa ...

Per celebrare questa sorta di anniversario simbolico,di Info Data abbiamo deciso di dare uno ... ottenendo così quello che per gli anni Settanta è stata un po' la scoperta del fuoco (o della)...Tuttoattorno alla piattaforma multicanale e multilingua, che inizialmente, oltre all'... "Sappiamo che il mondo ci guarda e molti sono pronti a criticarci, ma ribadiamo con orgoglio chesiamo ...Noah Hawley a ruota libera sul finale della stagione 5 di Fargo, sul tema dei nuovi episodi e sul futuro della serie ...Come ogni settimana, oggi – 21 gennaio – la domenica pomeriggio su Rai 1 si trasforma in un’esperienza coinvolgente e variegata grazie a due appuntamenti imperdibili: Domenica In e Da Noi… a Ruota ...