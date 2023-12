Manovra | pronto il testo definitivo | no alla proroga Superbonus e al taglio pensioni

Leggi su ildifforme

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lo sprint notturno in cui sono stati votati gli ultimi emendamenti dellaha dato i suoi frutti: ile domani sarà in aula. La votazione è prevista in Senato per venerdì 22 dicembre, mentre l’approvazioneCamera è definitivamente slittata al periodo tra Natale e Capodanno. Una maratona vera e L'articolo proviene da Il Difforme.