Europei di Nuoto in Vasca Corta | Quadarella conquista l’oro nei 400 stile | “Potevo vincere | ho dato tutto”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Otopeni – Prosegue il bellissimo shock azzurro di giornata aglidiin. Dopo gli ori di Martinenghi e Mora, arriva anche lo splendido titolo continentale di Simonanei 400libero con il tempo di 3:59.50 : "Sapevo che avrei potuto. – ha detto l'Azzurra ai microfoni di Raisport – Ho messo il cuore e ho fatto il tempo migliore. Chiudo bene il Campionato Europeo". Foto Andrea Staccioli – DBM Deepbluemedia