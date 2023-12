(Di martedì 5 dicembre 2023) Chissà cosa ha pensato Gian Pieroquando ha, per due volte, Duvansegnare alla sua Atalanta. Il tutto mentre De...

Altre News in Rete:

Toromania: a Gemello va concessa un'altra occasione

E se si crede in lui allora va fatto giocare , anche perché Milinkovic - Savic fino a questo momento ha avuto un rendimento tutt'che perfetto e di errori, anche gravi, ne ha finora commesso più ...

Toromania: altro che bollito, Zapata è ancora grande. Visto Gasperini Calciomercato.com

Toromania: a Gemello va concessa un'altra occasione Calciomercato.com

Toromania: Seck ora non può restare al Torino. Che senso hanno altrimenti i segni rossi sul viso

Ha perso il Torino. La vera sconfitta di ieri non è stata quella subita per mano del Bologna, la vera sconfitta è andata in onda su Rai 3, con le gravissime accuse lanciate da due ragazze proprio a un ...

Toromania: bravo Buongiorno, ora continua a crescere insieme al Toro. Altro che Inter...

I tifosi del Torino non hanno certo scoperto ieri sera, guardando Ucraina-Italia, che Alessandro Buongiorno è uno dei difensori più forti del panorama italiano. L’ottima prestazione di Francoforte è s ...