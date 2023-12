Riapre a Mirabella Eclano il Museo del Carro con le foto di Federico Iadarola

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Inaugurato 18 anni fa nel Complesso monumentale di S. Francesco, che ospita il Municipio del Centro del Medio Calore, giovedì 7 dicembre, alle ore 18, sarà riaperto ildeldi. Dopo i lavori di restauro e con un nuovo layout viene quindi restituito alla fruizione della comunità locale, dei turisti e degli appassionati di etnoantropologia e tradizioni popolari l’importante centro documentale sul rito conosciuto in tutto il mondo, del grande obelisco di paglia alto 25 metri, in attesa di ricevere il riconoscimento Unesco quale Patrimonio dell’Umanità. La riapertura deldelrientra nell’ambito di un’azione più ampia dell’amministrazione guidata dal Sindaco Giancarlo Ruggiero per la valorizzazione dell’opera realizzata con l’intreccio della paglia, ...